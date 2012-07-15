Поправить отображение каталога Virtuemart 2

Такое вот ТЗ.

1. Категории в левом меню нужно вывести не по алфавиту, а в том порядке, который создан

2. В каталоге в общем просмотре «выбор размера» уменьшить, сделать по центру и поставить ближе к заголовку, чтобы в целом эстетичнее смотрелось

3. В каталоге в общем просмотре сделать так, чтобы при клике на изображение пользователь переходил на страницу товара

4. На странице товара «Выбор размера» нужно поставить под «Выбор количества» иначе они налезают друг на друга

5. В каталоге в общем просмотре в одном из стилей просмотра «Список» «Выбор размера» нужно сместить левее, справа от изображения показывать заголовок, под заголовком отобразить «Краткое описание», при клике на изображение оставить его увеличение, добавить ссылку «Подробнее о товаре» для перехода на страницу товара

6. На странице товара ниже описания справа добавить списком отображение дочерних товаров, например, «Также рекомендуем к этому товару:

1. Пробка — 50 рублей

2. Фурнитура — 70 рублей», где «Пробка“ — заголовок, являющийся ссылкой на товар, а "50 рублей» — его цена

Цена от вас

skype: kirill_tse

для админов weblancer: нет, такого проекта у меня нет в публикации...