Поправить отображение каталога Virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки89 просмотров

Такое вот ТЗ.

1. Категории в левом меню нужно вывести не по алфавиту, а в том порядке, который создан

2. В каталоге в общем просмотре «выбор размера» уменьшить, сделать по центру и поставить ближе к заголовку, чтобы в целом эстетичнее смотрелось

3. В каталоге в общем просмотре сделать так, чтобы при клике на изображение пользователь переходил на страницу товара

4. На странице товара «Выбор размера» нужно поставить под «Выбор количества» иначе они налезают друг на друга

5. В каталоге в общем просмотре в одном из стилей просмотра «Список» «Выбор размера» нужно сместить левее, справа от изображения показывать заголовок, под заголовком отобразить «Краткое описание», при клике на изображение оставить его увеличение, добавить ссылку «Подробнее о товаре» для перехода на страницу товара

6. На странице товара ниже описания справа добавить списком отображение дочерних товаров, например, «Также рекомендуем к этому товару:
1. Пробка — 50 рублей
2. Фурнитура — 70 рублей», где «Пробка“ — заголовок, являющийся ссылкой на товар, а "50 рублей» — его цена

Цена от вас

skype: kirill_tse

для админов weblancer: нет, такого проекта у меня нет в публикации...

13 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт на Wordpress

    $250

    Требуется специалист по CMS Wordpres для создания сайта для интернет-аптеки. Нужно натянуть готовую вёрстку на движок. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи. Портфолио работ ...

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Личный кабинет с балансом

    Нужно сделать на сайте личный кабинет, в котором бы польтзователь мог иметь свой баланс и пополнять не только через PayPal, но и через такие популярные платежные системы как WebMoney или ROBOKassa и тд. За ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование сайта на Webasyst

    $100

    Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет - голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и пирожных ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Drupal 6, 7

    $250

    Требуется специалист для создания сайта "под ключ" имея готовую вёрстку. CMS Drupal 6 или 7. Тематика сайта: каталог кондиционеров. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на Instant CMS

    $250

    Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов. Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Требуется довести проект до ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматическая обработка почты. Приватно для smant

    $20

    Скрипт по обработке почты скрипт будет лазить в почтовый ящик, брать от туда письма о регистрации, переходить по ссылке, ник будет случаное имя фамилия число, остальные поля тоже случано заполнятся. После сохранения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать сайт с нестандартным функционалом

    $1000

    создать сайт на базе CMS (дизайн имеется). Нужно создать сайт с расширенным функционалом на CMS с открытым кодом (желательно не бесплатная). Пришу обраться только тем разработчикам которые уже имели опыт в ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Надо сделать сайт (дизайн есть)

    http://xn--80atcfj8g.xn--p1ai/ здесь лежит дизайн (картинка) сайта. Исходник есть в PSD Задача - сделать сайт. В прилагаемом файле Описание сайта. Сайт простой, желательно на CMS Joomla! (версию - предлагайте) Критерии выбора Исполнителя: ...

    Joomla
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад