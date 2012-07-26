Создать бот, проверяющий наличие видео на стран.

Необходимо создать бота, проверяющего наличие/отсутсвие видео на стр., встроенное через фрейм ВКонтакте. Страницы которые бот должен обходить должны браться из файла sitemap.xml (все страницы что там есть)

Смысл подробней:

На сайт добавляются видео из ВК различных пользователей. Очень часто эти видео удаляются из ВК, а на сайте вместо плеера отображается какя-нибудь надпись на месте флеш-плеера типа "видео удалено"

Чтобы не проверять сайт вручную на удаленные плееры, необходимо автоматизировать процесс, чтобы иметь возможность легко в любое время получить список страниц на которых видеоплеер удален.