Создать бот, проверяющий наличие видео на стран.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок181 просмотр

Необходимо создать бота, проверяющего наличие/отсутсвие видео на стр., встроенное через фрейм ВКонтакте. Страницы которые бот должен обходить должны браться из файла sitemap.xml (все страницы что там есть)

Смысл подробней:

На сайт добавляются видео из ВК различных пользователей. Очень часто эти видео удаляются из ВК, а на сайте вместо плеера отображается какя-нибудь надпись на месте флеш-плеера типа "видео удалено"

Чтобы не проверять сайт вручную на удаленные плееры, необходимо автоматизировать процесс, чтобы иметь возможность легко в любое время получить список страниц на которых видеоплеер удален.

13 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Deleted
Отличный заказчик!
cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Сергей сразу понял суть задачи, сделал все очень быстро и профессионально. Сам буду обращаться и Вам советую.
Хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад