Модуль добавления товаров на сайт на AJAX

На сайте каталоге необходимо переделать или добавить новый модуль добавления товаров таким образом, чтобы стало возможным быстро добавлять сразу несколько товаров (от 2 и более) в 1 категорию (любое оформление, главное, чтобы было быстро и удобно добавлять товары).

Сайт Shopinart.com.ua

Приблизительное визуальное оформление в прикрепленном файле.

При нажатии на кнопку "Добавить несколько товаров, услуг" в админ панели у пользователя, ему предлагается выбрать несколько фото товаров у него на компьютере, после чего появляется то, что отображено в файле (или почти то же)

После колонки цена необходимо добавить колонку валюта (список из: $, EUR, грн., руб., %)

Также необходимо добавить кнопку 'добавить несколько' в админке, которая и будет вызывать окно добавления товаров, добавить еще кнопки 'удалить' рядом с каждой строкой, и кнопки 'добавить еще' и 'завершить добавление'

Оплата после выполнения заказа.