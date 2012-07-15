Приветствую. 1) Мы работаем без предоплат 2) Возможна поэтапная оплата,но только после получения и проверки исходников. 3) Каждый этап должен быть по своему законченный Если эти условия Вам подходят - ...
Модуль добавления товаров на сайт на AJAX
На сайте каталоге необходимо переделать или добавить новый модуль добавления товаров таким образом, чтобы стало возможным быстро добавлять сразу несколько товаров (от 2 и более) в 1 категорию (любое оформление, главное, чтобы было быстро и удобно добавлять товары).
Сайт Shopinart.com.ua
Приблизительное визуальное оформление в прикрепленном файле.
При нажатии на кнопку "Добавить несколько товаров, услуг" в админ панели у пользователя, ему предлагается выбрать несколько фото товаров у него на компьютере, после чего появляется то, что отображено в файле (или почти то же)
После колонки цена необходимо добавить колонку валюта (список из: $, EUR, грн., руб., %)
Также необходимо добавить кнопку 'добавить несколько' в админке, которая и будет вызывать окно добавления товаров, добавить еще кнопки 'удалить' рядом с каждой строкой, и кнопки 'добавить еще' и 'завершить добавление'
Оплата после выполнения заказа.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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