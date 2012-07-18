Shopinart.com.ua 1) В ads-менеджере создано дерево категорий "в магазинах города" из около 2000 подкатегорий. Необходимо скопировать их в корневые категории "СП-SHOP", "ON-LINE ПОКУПКИ", "КУПИ – ПРОДАЙ". 2) в Menumatic созданы одноименные пункты меню, каждый из ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
На сайте-каталоге Shopinart.com.ua необходимо: 1) проанализировать и создать список статей (в соответствие с Украинским законодательством) с правилами пользования сайтом (можно передрать с других аналогичных сайтов и переделать до оригинальности более 75%) 2) согласовать список и ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
На сайте каталоге необходимо переделать или добавить новый модуль добавления товаров таким образом, чтобы стало возможным быстро добавлять сразу несколько товаров (от 2 и более) в 1 категорию (любое оформление, главное, чтобы было быстро и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад