На сайте-каталоге Shopinart.com.ua необходимо: 1) проанализировать и создать список статей (в соответствие с Украинским законодательством) с правилами пользования сайтом (можно передрать с других аналогичных сайтов и переделать до оригинальности более 75%) 2) согласовать список и ...