odesssyt

Иванова odesssyt

 
46 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирование категорий на сайте.

    $50

    Shopinart.com.ua 1) В ads-менеджере создано дерево категорий "в магазинах города" из около 2000 подкатегорий. Необходимо скопировать их в корневые категории "СП-SHOP", "ON-LINE ПОКУПКИ", "КУПИ – ПРОДАЙ". 2) в Menumatic созданы одноименные пункты меню, каждый из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнить сайт статьями о правилах пользов. сайтом

    $50

    На сайте-каталоге Shopinart.com.ua необходимо: 1) проанализировать и создать список статей (в соответствие с Украинским законодательством) с правилами пользования сайтом (можно передрать с других аналогичных сайтов и переделать до оригинальности более 75%) 2) согласовать список и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль добавления товаров на сайт на AJAX

    $100

    На сайте каталоге необходимо переделать или добавить новый модуль добавления товаров таким образом, чтобы стало возможным быстро добавлять сразу несколько товаров (от 2 и более) в 1 категорию (любое оформление, главное, чтобы было быстро и ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад