Работа представляет собой наполнение каталога товаров уникальными обзорами бытовой техники, домашней электроники, фотоаппаратуры, детских товаров. Вам, для начала, необходимо ознакомиться с правилами написания обзоров на сайте www.topproduct.ru, ...
Заполнить сайт статьями о правилах пользов. сайтом
На сайте-каталоге Shopinart.com.ua необходимо:
1) проанализировать и создать список статей (в соответствие с Украинским законодательством) с правилами пользования сайтом (можно передрать с других аналогичных сайтов и переделать до оригинальности более 75%)
2) согласовать список и стоимость
3) создать статьи и получить оплату.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Вместо текста, расположенного по адресу http://opticstrade.ru/lupa/ , написать уникальную и оптимизированную под поисковых роботов (наиболее популярные тематические запросы) статью 2000 ... 2500 знаков. Задача простая, добавить не чего :)Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется написать больше 30 статей объемом 2 тыс. знаков. Вам будут предоставлены по 3 ключевых слов, которые необходимо включить в тело статей. Рерайт или копирайт не имеет значения, главное уникальность не менее 95% по Advego ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо провести рерайт описаний товаров для интернет-магазина посуды. Вам будут предоставлены описания. Их надо переписать. Иногда в описании надо менять размер посуды. Например, сковороды диаметром 20, 24см. При рерайте это надо ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Принцип работы: 1. Даю исходник обзора на английском языке. 2. Делаете обзор мобильного телефона, придерживаясь смысла статьи в исходнике, но без дословного перевода (простой, разговорный стиль). Примеры готовых ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо придумать название домена для проекта торговой площадки длиной не более 10 символов, желательно до 7 символов. Имя должно быть обязательно свободно в доменных зонах: *.ua, *.com.ua, *.ru, *.com. Название должно быть ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток ! Нужно статьи на разную тему + картинки . Будет проверка на уникальность . От Вас стоимость за 1000 символов без пробелов .Копирайтинг40 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача - написать 150 коротких комментариев к видео. Комментарии должны быть разнообразны, соответствовать тематике и быть якобы от лица 15-20 летних пользователей со всеми вытекающими. Размер комментария - до 100 символов, но можно парочку развернутых. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется рерайт на тематику услуги SMO. Оплата в WMRКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется копирайтинг по написанию уникальных и оптимизированных текстов. Тематика мебель. рассматриваю кандидатуры которые работают за 1000 знаков 100 рублей, но так же рассмотрю и варианты и важно отзывы ...Копирайтинг53 заявкиЗакрыт13 лет назад