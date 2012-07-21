Одна статья для продвижения в поиске

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок571 просмотр
#1$20
#2$10

Вместо текста, расположенного по адресу http://opticstrade.ru/lupa/ , написать уникальную и оптимизированную под поисковых роботов (наиболее популярные тематические запросы) статью 2000 ... 2500 знаков.

Задача простая, добавить не чего :)

13 лет назад
kurator_ot
Александр 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победители конкурса

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
#1
Отличный презентационный текст для раздела каталога! Качественная работа, спасибо!
Сотрудничество оставило самые приятные впечатления. Александр очень ответственный и пунктуальный заказчик. Рекомендую!
kabanof
Алекс 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#2
Великолепный оптимизированный для поисковиков текст. Одним из первых в конкурсе выполнил работу, ждал других участников, спасибо!
Вот, как есть первый учитель, который определяет дальнейшую судьбу подопечных, так есть и первый заказчик )) Работать с людьми, которые не чуждаются живого человеческого общения, особенно приятно. Впечатления - положительные )) Спасибо.

Заявки фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
#1
kabanof
Алекс 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#2