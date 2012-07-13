Информационная поддержка сайта

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Закрыт5 заявок184 просмотра

Требуется вести колонку новостей для алкогольного сайта, изменения в алкогольном законодательстве и тд. написание статей 2-3 в мес.

Оплата ежемесячная.

В заявке кратко опишите Ваше видение данной работы и стоимость услуг.

Написание статей
13 лет назад
xamtal
Леонид 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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