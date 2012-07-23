Требуется 7 обзорных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок341 просмотр

Нужно 7 обзорных статей примерно по 3000 знаков без пробелов, копирайт и по 1 рерайту к каждой статье.

Темы: в приложении . Материалы легко найти самостоятельно. Оплата после проверки на уникальность.

Темы в прикрепленном файле.

В вашей заявке просьба указывать стоимость и сроки выполнения .

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.

13 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$50
5 дней
Работа была произведена четко и грамотно, 10 баллов. Спасибо Елена.
Отличный заказчик. Вежливый, понимающий. Эдуард, огромное спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен копирайт и рерайт статей

    Нужно написать 18 статей – копирайт и по 2 рерайта к каждой статье. Т.е. всего 54 статьи. Статьи нужны по 2300 знаков без пробелов. Оплата за статью - 100руб/копирайт и 50руб/рерайт. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для сайта

    12 текстов по 1000 знаков, +1 текст на 1-2 тыс О компании. Текста должны быть 100% уникальные. Тематика: Стеклянные двери, перегородки, полки, двери... Полный список после подтверждения заказа. Жду ваши цены ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несколько статей туристической тематики (рерайт)

    $50

    Предложения, пожалуйста, только в проект! Требуется исполнитель на выполнение работы по рерайту текстов туристической тематики (описание туристических районов). Всего 11 материалов, каждый по 3.5-4 000 символов с пробелами. Материалы предоставлю. Т3 предоставлю ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи на тему контекстной рекламы

    Нужны статьи на тему контекстной рекламы, Яндекс.Директа, Google AdWords, рекламы в Facebook и вконтакте. Каждая статья должна быть интересной, важной, со смыслом. Это могут быть обзоры рынка (клиентов, конкурентов), обзоры технологий (стратегий ...

    Google Ads
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей в блог

    1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 2000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика как в существующем блоге http://ebayclub.livejournal.com/. Писать ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для системы управл-я предприятием

    Нужен постоянный копирайтер на написание уникальных статей для Системы Управления Предприятием. Нужен копирайтер с опытом написания контента в сфере: - система управления предприятием - CRM - IP-телефония ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описание веб-сервиса Picasa

    Требуется описание веб-сервиса Picasa от Google. Что это такое, для чего можно использовать и как это сделать. Преимущества и недостатки такого сервиса. Объем 4000 - 5000 "чистых" символов. Уникальность не менее 90% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать инструкцию privat24 -> webmoney

    $50

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется написать инструкцию по оплате услуг моей компании через интернет-банк приват24(укр). В целом как это происходит: 1.Авторизуйтесь в моем биллинге(billing.wishhost.net) 2.Вкладка "Счета" или "Пополнить ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание двух статей по 2500 знаков без пробелов

    Нужны 2 статьи примерно по 2500 знаков без пробелов. Темы: светящаяся краска для бодиарта и для колесных дисков. Часть материала предоставлю, остальное легко найти самостоятельно. В каждой статье по 4-5 якоря. Оплата после проверки на ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад