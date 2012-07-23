Требуется 7 обзорных статей

Нужно 7 обзорных статей примерно по 3000 знаков без пробелов, копирайт и по 1 рерайту к каждой статье.

Темы: в приложении . Материалы легко найти самостоятельно. Оплата после проверки на уникальность.

Темы в прикрепленном файле.

В вашей заявке просьба указывать стоимость и сроки выполнения .

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.