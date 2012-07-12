Нужны статьи на тему контекстной рекламы, Яндекс.Директа, Google AdWords, рекламы в Facebook и вконтакте.

Каждая статья должна быть интересной, важной, со смыслом. Это могут быть обзоры рынка (клиентов, конкурентов), обзоры технологий (стратегий рекламных кампаний, хитростей, программного обеспечения) и т.п.

В предложении жду оценку за 1000 знаков и какой опыт по вышеназванной тематике, можно пару мыслей по темам статей.