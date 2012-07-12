1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 2000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика как в существующем блоге http://ebayclub.livejournal.com/. Писать ...
Статьи на тему контекстной рекламы
Нужны статьи на тему контекстной рекламы, Яндекс.Директа, Google AdWords, рекламы в Facebook и вконтакте.
Каждая статья должна быть интересной, важной, со смыслом. Это могут быть обзоры рынка (клиентов, конкурентов), обзоры технологий (стратегий рекламных кампаний, хитростей, программного обеспечения) и т.п.
В предложении жду оценку за 1000 знаков и какой опыт по вышеназванной тематике, можно пару мыслей по темам статей.
Заявки фрилансеров
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