Заполнение сайта проектно-строительной фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок190 просмотров

Написать текст и статьи для наполнения под ключ сайта проектно-строительной группы компаний.

www.galexcity.ru

13 лет назад
girsa
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен крутой продающий текст на сайт

    Добрый день. Нужен профессионал в области продающих текстов, прямых продаж и цепляющих заголовков. Именно ПРОФЕССИОНАЛ! Акула в своём деле. В моём проекте текст играет важную ключевую роль. Требования к ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно профессионально подредактировать текст.

    Нужно професионально подредактировать текст. текст скину подходящей кандидатуре. также пишите свои скайпы. предпочтение тому кто согласиться помочь без предоплат. также говорите свои цены.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать 10 новостей на тему одежды

    $50

    Нужен человек, который найдет и переведет с английского языка 10 новостей по тематике «Мода». Объем – 1000 символов на новость без пробелов. Новости должны быть свежими и интересными, источники ищите сами. Уникальность не должна опускаться ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен рерайтер, тематика ноутбуки

    Сабж.., стоимость 1000 знаков - один доллар, на сегодня нужно 5000 знаков и возможно в последующие дни такой же объем каждый день. Сегодня темы дам я, потом возможно искать будете самостоятельно. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг. Бизнес тематика.

    $50

    Здравствуйте. Нужно выполнить рерайтинг поста в блог. Исходник есть. Уникальность 100%. Объём 6600 знаков. Срок 1 день. Завтра вечером нужно сдать. Оплата вебмани. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи о ноутбуках, банках, часах.

    Нужны копирайтеры для постоянного сотрудничества. Требуются статьи на специализированные сайты о часах, ноутбуках, банках. Опыт в данных сферах обязателен.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Календарь беременности

    $50

    Требуется написать 10 статей для раздела календарь беременности. Каждая статья по 2500 - 3000 знаков бп. 100 р. за статью

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ежедневно рерайтить новости

    Коллеги, мне нужен в высшей степени эрудированный, грамотный и ответственный рерайтер для ежедневной работы. Новости в широком тематическом диапазоне, 3 штуки в день, размер - средний (как в исходнике). Оцениваю строго, особенно в части ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг на темы здоровья, красоты, МЛМ-бизнеса

    Нужен улетный копирайтинг, продающий текст с максимальной конверсией за минимальные деньги Желательна как опция дополнительно SEO-оптимизация текста Нужны минимальные цены и сроки С уважением, Сергей Проценко. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад