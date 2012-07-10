Ежедневно рерайтить новости

Коллеги, мне нужен в высшей степени эрудированный, грамотный и ответственный рерайтер для ежедневной работы. Новости в широком тематическом диапазоне, 3 штуки в день, размер - средний (как в исходнике).

Оцениваю строго, особенно в части правописания. Если пишете с ошибками, ставите запятые на каждом шагу, не обладаете богатым словарным запасом - отвечать не нужно!!!

2 $ за 1000 знаков. Оплата - Яндекс.Деньги или WMR (второй вариант нежелателен).