Нужны статьи для раздела о работе и карьере

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Завершен6 заявок280 просмотров

Нужны статьи для раздела о работе для женского сайта. Работа постоянная, так что есть перспективы развития. Оплата только в рублях и только на кошелек веб маней. На данный момент оплата 30 руб. за 1000 симв. б/п. Если у вас есть опыт работы в HR, то это будет вашим преимуществом. Все статьи необходимо писать с четким соответствием плану, который будет выслан на адрес e-mail. Нужен только 100% уникальный контент и только копирайт.

13 лет назад
dimakrilov80
Дима 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Victorian_Lady
40 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа! Выполнена в указанный срок и с учетом наших пожеланий. Спасибо, Алина! Рады нашему сотрудничеству.
Было приятно сотрудничать с человеком. Всегда своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Victorian_Lady
40 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад