Нужны статьи / рерайт / эзотерика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок304 просмотра

Требуются статьи (рерайт), общая тема "Рон Хаббард / дианетика / саентология".

Параметры проекта:

1. Источники для рерайта ищите сами, для каждой статьи нужно обработать не менее 5 источников (ссылки на них пришлите вместе со статьей).

2. Объем статьи не менее 5000 знаков с пробелами. Конкретные названия тем вышлю в личку.

3. Тема должна "раскрыта", т.е. важно не только мин. знаков, но и освещение ключевых моментов.

Бюджет: 150 руб. за статью.

Особых требований по уникальности текста нет, главное, чтобы:

- статья аккуратно собрана,

- переходы логичные;

- легко и интересно читалась.

Если используются какие-либо термины, их нужно расшифровывать.

Варианты оплаты: Яндекс деньги, РБК-мани

Необходимо делать форматирование:

- абзацы (чем меньше размер абзаца, тем лучше),

- выделение «жирным» ключевых мыслей (только там, где нужно и уместно)

Требования к исполнителям и комментарии:

1. Тема сложная, важно, чтобы вы были в теме :-) иначе мозги "вскипят". Если вам известны такие слова (или хотя бы одно из них) как "перепросмотр", "кресение", "одитинг", "расстановки по хеллингеру", "НЛП" - это сильно поможет.

2. Адекват. Темы будут и "за" и "против".

ПС. Для новичков в системе "Веблансер". Требования системы таковы: я не смогу принять вашу заявку, если вы в ней не укажите срок исполнения и сумму. Ставьте 1-2 дня и $5.

13 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Сделано качественно и в срок.
Спасибо Вам, Алекс, за интересное задание и своевременную оплату. Рекомендую однозначно!
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Качественная работа, спасибо.
Приятно было работать, чёткие указания, своевременная оплата. Спасибо.
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$5
3 дня
Хорошая работа, спасибо.
Спасибо за интересный проект, быструю проверку и оплату работы!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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