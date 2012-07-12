Приглашаю журналистов и копирайтеров способных написать качественный текст на главную страницу с ключевыми словами сайта Александра Росса www.aleksross.com Видео живого выступления и прослушать его песни можно на сайте. Принцип написания текста может быть примерно такой ...
Нужны статьи / рерайт / эзотерика
Требуются статьи (рерайт), общая тема "Рон Хаббард / дианетика / саентология".
Параметры проекта:
1. Источники для рерайта ищите сами, для каждой статьи нужно обработать не менее 5 источников (ссылки на них пришлите вместе со статьей).
2. Объем статьи не менее 5000 знаков с пробелами. Конкретные названия тем вышлю в личку.
3. Тема должна "раскрыта", т.е. важно не только мин. знаков, но и освещение ключевых моментов.
Бюджет: 150 руб. за статью.
Особых требований по уникальности текста нет, главное, чтобы:
- статья аккуратно собрана,
- переходы логичные;
- легко и интересно читалась.
Если используются какие-либо термины, их нужно расшифровывать.
Варианты оплаты: Яндекс деньги, РБК-мани
Необходимо делать форматирование:
- абзацы (чем меньше размер абзаца, тем лучше),
- выделение «жирным» ключевых мыслей (только там, где нужно и уместно)
Требования к исполнителям и комментарии:
1. Тема сложная, важно, чтобы вы были в теме :-) иначе мозги "вскипят". Если вам известны такие слова (или хотя бы одно из них) как "перепросмотр", "кресение", "одитинг", "расстановки по хеллингеру", "НЛП" - это сильно поможет.
2. Адекват. Темы будут и "за" и "против".
ПС. Для новичков в системе "Веблансер". Требования системы таковы: я не смогу принять вашу заявку, если вы в ней не укажите срок исполнения и сумму. Ставьте 1-2 дня и $5.
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