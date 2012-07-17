Регулярный копирайтинг. Тематика - кино

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Завершен22 заявки428 просмотров

Сайту о сериалах и кино нужен копирайтер для постоянного наполнения уникальными текстами.

Примеры текстов:

- описания фильмов

- рецензии на фильмы

Обязанности исполнителя:

- написать текст (2000 - 3000 символов, уникальность от 95% )

- разместить текст на сайт под управлением CMS DLE 9 (при необходимости разъясню как это сделать)

Ориентировочное количество заказа - 15-20 текстов в месяц. В заявке укажите цену за один текст (написание и размещение)

Рассматриваю предложения до $2 за 1000 символов

DLE
13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад
$50
7 дней
Александр грамотный и ответственный исполнитель. Качество и содержание его текстов на высоте, а цена за такую работу приятно удивляет.
Отличный заказчик, оперативный и дружелюбный. Рекомендую всем копирайтерам, которые любят творческую работу и предпочитают выдавать тексты в первую очередь для людей, а не для поисковых роботов.

Заявки фрилансеров

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
13 лет назад

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