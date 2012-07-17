Регулярный копирайтинг. Тематика - кино

Сайту о сериалах и кино нужен копирайтер для постоянного наполнения уникальными текстами.

Примеры текстов:

- описания фильмов

- рецензии на фильмы

Обязанности исполнителя:

- написать текст (2000 - 3000 символов, уникальность от 95% )

- разместить текст на сайт под управлением CMS DLE 9 (при необходимости разъясню как это сделать)

Ориентировочное количество заказа - 15-20 текстов в месяц. В заявке укажите цену за один текст (написание и размещение)

Рассматриваю предложения до $2 за 1000 символов