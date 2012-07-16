Нужен дешевый рерайт статей и новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок340 просмотров

Требуется постоянный рерайт статей и новостей для сайта.

Статьи на тему недвижимости, ремонта и строительства.

Указывайте сразу цену за 1000 знаков.

13 лет назад
adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sergeyfl88
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный рерайт по приемлемой цене. Рекомендую!
Отличный заказчик. Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sergeyfl88
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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