Здравствуйте, друзья. Есть необходимость написания текстов по следующим темам: - вред для человека промышленных продуктов, в составе которых консерванты опасные добавки и т.п. - польза органических продуктов; как выбирать органические ...
Рерайт. Статьи об онлайн-играх
Добрый день, друзья. Мне нужен рерайтер игровой темаики, который в состоянии самостоятельно искать источники для рерайта. Работа будет выглядеть следующим образом:
1. Я даю вам тему для статьи, например "Deepolis секреты".
2. Вы находите сами материал по этой теме (его полно), рерайтите и сдаете мне doc. Вы занимаетесь только текстами, никакого размещения на сайте не нужно.
Требования к исполнителю:
1. Грамотность
2. Ответственность
3. Частый онлайн, чтобы я мог с вами связаться
4. Любовь к компьютерным играм
5. Умение искать информацию в сети.
6. Умение работать быстро.
Оплата - 30 рублей/1000 знаков без бп. Оплата Webmoney, аттестат персональный BL 230.
ИСКРЕННЕ ПРОШУ отписывать только тех, кто действительно хочет поработать. И в рамках бюджета. Спасибо за понимание!
Жду ваших предложений.
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