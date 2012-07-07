Рерайт. Статьи об онлайн-играх

Добрый день, друзья. Мне нужен рерайтер игровой темаики, который в состоянии самостоятельно искать источники для рерайта. Работа будет выглядеть следующим образом:

1. Я даю вам тему для статьи, например "Deepolis секреты".

2. Вы находите сами материал по этой теме (его полно), рерайтите и сдаете мне doc. Вы занимаетесь только текстами, никакого размещения на сайте не нужно.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность

2. Ответственность

3. Частый онлайн, чтобы я мог с вами связаться

4. Любовь к компьютерным играм

5. Умение искать информацию в сети.

6. Умение работать быстро.

Оплата - 30 рублей/1000 знаков без бп. Оплата Webmoney, аттестат персональный BL 230.

ИСКРЕННЕ ПРОШУ отписывать только тех, кто действительно хочет поработать. И в рамках бюджета. Спасибо за понимание!

Жду ваших предложений.