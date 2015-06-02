Имеется сайт о компании, которая занимается продажей и монтажом различных рекламных конструкций (POS материалы). Сайт на 95% заполнен описаниями материалов (текстовым контентом) Задача: 1. Переписать тексты (полурерайт*) для имеющихся 95% страниц - ...
4 продающих статьи
Нужно 4 продающих статьи по 2000 знаков по юридической тематике (на рус и укр языках) на сайт
Четкие преимущества, форматированный текст, призывы к действию
Приведенные 4 раздела в файле (использовать ключевые слова к ним)
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