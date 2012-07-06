Статьи о контекстной рекламе

Нужны содержательные авторские статьи на тему автоматизации контекстной рекламы, ЯндексДиректа, Google AdWords, рекламы в Facebook, рекламы в Yahoo!

Это могут быть обзоры рынка, новости о PPC-технологиях, статьи о хитрых стратегиях рекламных кампаний. Публикации нужно снабжать иллюстрациями, диаграммами и т.п.

Исполнитель должен быть экспертом в контекстной рекламе. Сотрудничество преполагается длительное, объем работы большой.

От вас - заявка, в которой нужно указать:

- с какими системами контекстной рекламы вы работали

- сколько будет стоить 1 ваша авторская статья на 2500-3000 знаков с диаграммами и т.п.

- когда готовы приступить к работе