Рерайт текстов для книжного магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок254 просмотра

Нужен рерайт текстов посвещенным книжным новинкам. Оплата — 1 долл. за 1000 зн.

Сотрудничество на постоянной основе.

13 лет назад
oxibook
Иван 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
20 дней

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новогодние фишки для Деда Мороза

    $105

    И так, задача, придумать фишки и новшества для сервиса занимающегося отправкой поздравительных Писем Деда Мороза. Что уже продается в качестве поздравлений от Деда Мороза: 1) Именные письма. 2) Сладкие пдарки. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текстов по тематике кровля

    Требуется райтер для написания уникальных текстов для сайта (на данный момент) по тематике кровля и фасады! Требования: - начальные знания seo, то есть умение писать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей с ключами

    Здравствуйте, есть необходимость в написании статей с ключами. Размер 2000 знаков. Цена 30р./1000. Общая тема статей: оказание услуг по копирайту, рерайту, написание контента. Исполнителей будет несколько, предпочтение отдам людям с наличием положительных отзывов. Оставляйте заявки ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статьи в газету со скрытой рекламой

    Необходимо написать небольшую статью в газету о необходимости проветривания жилых помещений со скрытой рекламой вентиляционных клапанов оконного фальца REGEL-air. Ссылки на статьи сброшу в приватном сообщении

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты финансово-исторического характера

    Приветствую, уважаемые фрилансеры. Нужна серия текстов про МММ 2011 2012 и все с этим связанное. Желателен опыт, в статьях должно быть позитивное отношение. Часть исходников дам, часть нужно искать. Уникальность - 100%. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 17 статей для сайта

    Написать для сайта стоматологии 17 статей по 1,5-2 тыс. знаков + найти тематическую картинку. Статьи нужны для следующего меню: 1. О Компании 2. Комплексная диагностика 3. Радиовизиография ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт

    Нужен рерайт несложных текстов. Оплата - 1 долл. за 1000 зн. 2-4 статьи по 2000 зн. Сегодня. Возможно, выберу нескольких исполнителей.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать объявления.

    Необходимо написать объявы(объявы+заголовки) на сайт доски объявлений, объява должна быть эффективная и кликабельная. На какую тему пишите в личку, необходимо написать две объявы до 450 символов(Без синонимайзера).

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад