Приветствую, уважаемые фрилансеры. Нужна серия текстов про МММ 2011 2012 и все с этим связанное. Желателен опыт, в статьях должно быть позитивное отношение. Часть исходников дам, часть нужно искать. Уникальность - 100%. ...
Написать текст на морду сайта
Сайт svetoch-ship.ru, надо написать текст на морду аналогично примерно такому odisseja.su
Объём такой же как "примерный текст"
Выбранный исполнитель
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