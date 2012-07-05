Нужен рерайт несложных текстов. Оплата - 1 долл. за 1000 зн. 2-4 статьи по 2000 зн. Сегодня. Возможно, выберу нескольких исполнителей.
Написать 17 статей для сайта
Написать для сайта стоматологии 17 статей по 1,5-2 тыс. знаков + найти тематическую картинку.
Статьи нужны для следующего меню:
1. О Компании
2. Комплексная диагностика
3. Радиовизиография
4. Лечение кариеса
5. Лечение пульпита
6. Лечение передонтита
7. Художественная реставрация зубов
8. Профессилнальная гигиена полости рта
9. Съемное протезирование
10. Несъемное протезирование
11. Протезирование на имплантах
12. Удаление зубов
13. Зубосохраняющие аперации
14. Лечение гингирита
15. Лечение парадонтита
16. Лечение пародонтоза
17. Импланталогия
Моя электронка: [email protected]
Заявки фрилансеров
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