Написать 17 статей для сайта

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Закрыт33 заявки272 просмотра

Написать для сайта стоматологии 17 статей по 1,5-2 тыс. знаков + найти тематическую картинку.

Статьи нужны для следующего меню:

1. О Компании

2. Комплексная диагностика

3. Радиовизиография

4. Лечение кариеса

5. Лечение пульпита

6. Лечение передонтита

7. Художественная реставрация зубов

8. Профессилнальная гигиена полости рта

9. Съемное протезирование

10. Несъемное протезирование

11. Протезирование на имплантах

12. Удаление зубов

13. Зубосохраняющие аперации

14. Лечение гингирита

15. Лечение парадонтита

16. Лечение пародонтоза

17. Импланталогия

Моя электронка: [email protected]

13 лет назад
webstudia43
Геннадий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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