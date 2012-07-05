Придумать несуществующие новости в юморном стиле

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок300 просмотров

Нужно придумать в стиле новостей небольшой рассказ о несуществующих персонажах (например рассказ о том как чебурашка давал интервью газете и что он в ней говорил), или на основе мировых новостей придумать что то экстраординарное и не существующее. Должно быть складно, преподнесено как новость и весело, забавно. До 5000 символов, если прет, можно больше. Оплата: 40р - 1000 знаков, если будет очень интересно и смешно до 100р. Пишите в личку пробный текст.

13 лет назад
dem7799
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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