Придумать несуществующие новости в юморном стиле

Нужно придумать в стиле новостей небольшой рассказ о несуществующих персонажах (например рассказ о том как чебурашка давал интервью газете и что он в ней говорил), или на основе мировых новостей придумать что то экстраординарное и не существующее. Должно быть складно, преподнесено как новость и весело, забавно. До 5000 символов, если прет, можно больше. Оплата: 40р - 1000 знаков, если будет очень интересно и смешно до 100р. Пишите в личку пробный текст.