Приветствую, уважаемые фрилансеры. На постоянной основе нужны статьи на строительную тематику. тариф - 25р/1000 за статью с несколькими картинками в тему. Оставляйте примеры работ и объемы, которые сможете делать ...
Придумать несуществующие новости в юморном стиле
Нужно придумать в стиле новостей небольшой рассказ о несуществующих персонажах (например рассказ о том как чебурашка давал интервью газете и что он в ней говорил), или на основе мировых новостей придумать что то экстраординарное и не существующее. Должно быть складно, преподнесено как новость и весело, забавно. До 5000 символов, если прет, можно больше. Оплата: 40р - 1000 знаков, если будет очень интересно и смешно до 100р. Пишите в личку пробный текст.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Путем постинга продвинуть сайт, тематика - фитнес, диеты. Развернутые требования + ссылки на страницы вышлю кандидатам. Интересуют ценыКопирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен копирайтер для составления описаний к товарам в интернет магазине. Тематика - аксессуары для гаджетов. Выбирать буду по соотношению цена\качество. В идеале нужен человек на постоянную долгосрочную работу.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Имеется данная программа, пытаюсь создать файлы импорта баз для движка dle. Нажимаю импорт выбираю файл с текстом, разбиваю всё как нужно, нажимаю опубликовать программа пишет новости опубликованы, а на сайте ничего. Нужно помощь, чтобы ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужна обзорная статья в "глянец" здорового питания о кокосовом масле, его применению и полезных свойствах со скрытой рекламой бренда. Объем текста на лист А4. Тех требования журнала предоставляются по запросу. Ждем предложений, спасибо.Копирайтинг37 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте необходим рерайт нескольких статей, тематика — обзор социальных сетей: вконтакте и одноклассники. Тексты необходимы в разных вариантах поэтому будет выбрано несколько исполнителей.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Доброго. Требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала. Тематика - Города. Объем статьи 2000 знаков без учета пробелов. Статьи идут под miralinks Я даю Вам 3 названия города, а Вы пишите ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать четыре статьи на юридическую тематику на сайт (адрес пришлю в личке) "О нас" (базовую информацию и ключевые слова пришлю в личку) "Услуги для физ.лиц" (перечень услуг в наличии, нужно вступление и ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется написать Seo-Статью для интрнет-магазина с ипользованием ключевых слов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Турфірмі "Окрайна", потрібно написати грамотний та інтригуючий текст на укр., рос. мовах до сторінок:Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад