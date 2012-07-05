Путем постинга продвинуть сайт, тематика - фитнес, диеты. Развернутые требования + ссылки на страницы вышлю кандидатам. Интересуют цены
Копирайтинг\рерайтинг стройтематика
Приветствую, уважаемые фрилансеры.
На постоянной основе нужны статьи на строительную тематику.
тариф - 25р/1000 за статью с несколькими картинками в тему.
Оставляйте примеры работ и объемы, которые сможете делать в день. Нужен серьезный и ответственный человек на постоянное сотрудничество.
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