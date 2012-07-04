Доброго. Требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала. Тематика - Города. Объем статьи 2000 знаков без учета пробелов. Статьи идут под miralinks Я даю Вам 3 названия города, а Вы пишите ...
Статья для журнала
Нужна обзорная статья в "глянец" здорового питания о кокосовом масле, его применению и полезных свойствах со скрытой рекламой бренда. Объем текста на лист А4. Тех требования журнала предоставляются по запросу.
Ждем предложений, спасибо.
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