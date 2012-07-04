Рерайт статей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок277 просмотров

Доброго.

Требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала.

Тематика - Города. Объем статьи 2000 знаков без учета пробелов. Статьи идут под miralinks

Я даю Вам 3 названия города, а Вы пишите статью (не новость) и в ней каждое название города упоминаете по 2 раза.

Оплата фиксированная 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.

Не знаете русского языка — проходите лучше мимо.

Набор букв и полный бред — идем мимо!

13 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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