Доброго.

Требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала.

Тематика - Города. Объем статьи 2000 знаков без учета пробелов. Статьи идут под miralinks

Я даю Вам 3 названия города, а Вы пишите статью (не новость) и в ней каждое название города упоминаете по 2 раза.

Оплата фиксированная 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.

Не знаете русского языка — проходите лучше мимо.

Набор букв и полный бред — идем мимо!