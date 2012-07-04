Заполнение сайта текстом

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Закрыт18 заявок253 просмотра

В данный момент кризис жанра,посему нужен человек для заполнения текстом разделов сайта фотографа.

Главная,о нас и т.д. Банальная грамотная речь шаблонного типа не приветствуется. Нужен креатив.

13 лет назад
avtograf73
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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