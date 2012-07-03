Доработать название мотосалона

# 1 — $ 50

Требуется дописать полное название для мотосалона, занимающегося продажей мототехники (квадроциклы, снегоходы, водные мотоциклы, мопеды и т.п.) и аксессуаров, а так же её сервисным обслуживанием, тюнингом и прокатом.

Образец:

Лаборатория фирменного стиля «Сигал»

Клуб экстремального туризма «Вертикаль»

Бюро активного отдыха «Самолёт»

???????????? «Мотокомитет»

Компания называется «Мотокомитет». Полное название может содержать любое количество слов, если хотите, то можете свернуть его в аббревиатуру. Варианты типа: мотосалон «Мотокомитет»; - не принимаются! Меня интересуют как минимум оригинальные результаты!

Название должно вызывать ассоциации с чем-либо из следующего: профессионализм, надежность, полный комплекс, гос.организация, технократичность, милитари.

Целевая аудитория - люди с активной жизненной позицией от 25 до 55 лет, преимущественно мужчины.

Если кому-то для вдохновения нужен логотип, - то он в приложении.

Ваши варианты присылайте в формате Word пароль в лс.

Выбор победителей будет проводиться 8.07.12 в 9.00мск, поэтому не затягивайте с вариантами.

Удачи!