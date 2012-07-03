Обзоры игр/статьи про игры

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Закрыт22 заявки302 просмотра

Нужны обзоры игр и статьи про игры для сайта luchshieigry.ru

Объём обзора примерно 2К, названия игр я дам сам. Требования - обзор должен быть уникальным, описывать, что из себя представляет игра, чем она интересна, какие у неё есть преимущества протсым понятным для обычного пользователя языком.

Что касается статей, темы вы придумываете сами, мне пишете название статьи, о чём она, примерный объём и стоимость статьи. Требования - статья должна быть уникальной, интересной для обычного пользователя.

Можно отвечать тут или на e-mail [email protected]

13 лет назад
bsn1
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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