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Обзоры игр/статьи про игры
Нужны обзоры игр и статьи про игры для сайта luchshieigry.ru
Объём обзора примерно 2К, названия игр я дам сам. Требования - обзор должен быть уникальным, описывать, что из себя представляет игра, чем она интересна, какие у неё есть преимущества протсым понятным для обычного пользователя языком.
Что касается статей, темы вы придумываете сами, мне пишете название статьи, о чём она, примерный объём и стоимость статьи. Требования - статья должна быть уникальной, интересной для обычного пользователя.
Можно отвечать тут или на e-mail [email protected]
Заявки фрилансеров
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