Требуются статьи, рерайт

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Завершен18 заявок406 просмотров

Требуются статьи (рерайт), тема домашние питомцы.

Источники для рерайта ищите сами, для каждой статьи нужно обработать не менее 5 источников (ссылки на них пришлите вместе со статьей).

Объем статьи не менее 5000 знаков с пробелами.

Конкретные названия тем вышлю в личку.

Бюджет: 150 руб. за статью.

Особых требований по уникальности текста нет, главное, чтобы:

- статья аккуратно собрана,

- переходы логичные;

- легко и интересно читалась.

Если используются какие-либо термины, их нужно расшифровывать.

Варианты оплаты: Яндекс деньги, РБК-мани

13 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

shalakovayuliya
Юлия 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Хорошая работа, быстро и качественно. Спасибо.
От сотрудничества у меня остались только положительные эмоции. доступное объяснение задания, своевременная оплата. о чем еще может мечтать исполнитель? рекомендую!! с удовольствием поработаю с вами еще.
vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Хорошая и быстрая работа. Спасибо.
Очень понравилось работать с заказчиком. Задание поставлено четко, проверка быстрая, оплата моментальная!
galka1959
Галина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
vnadejda
Надежда 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Хорошая работа, быстро и качественно. Спасибо.
Понравилось работать с Вами! Очень приятно, когда заказчик четко ставит задачу и с охотой отвечает на вопросы. Спасибо за быструю проверку и оплату!
domoxod
Никита 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Хорошая работа, быстро и качественно. Спасибо.
Приятно было поработать с профессиональным и порядочным заказчиком, который дает адекватные оплату и сроки для работы, а так же грамотно и четко ставит задачу. Большое спасибо.
yellow-black
Катя 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Хорошая работа, быстро и качественно. Спасибо.
Приятный, грамотный заказчик. Четко сформулировал задание, оплатил моментально. Дал комментарии к работе. Спасибо, интересно с вами сотрудничать!

Заявки фрилансеров

shalakovayuliya
Юлия 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
galka1959
Галина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
vnadejda
Надежда 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
domoxod
Никита 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
yellow-black
Катя 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад