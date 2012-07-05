Требуются статьи (рерайт), тема домашние питомцы.

Источники для рерайта ищите сами, для каждой статьи нужно обработать не менее 5 источников (ссылки на них пришлите вместе со статьей).

Объем статьи не менее 5000 знаков с пробелами.

Конкретные названия тем вышлю в личку.

Бюджет: 150 руб. за статью.

Особых требований по уникальности текста нет, главное, чтобы:

- статья аккуратно собрана,

- переходы логичные;

- легко и интересно читалась.

Если используются какие-либо термины, их нужно расшифровывать.

Варианты оплаты: Яндекс деньги, РБК-мани