Требуется написать следующие тексты. О компании, на главную, гарантия, оплата, доставка.
Требуются статьи, рерайт
Требуются статьи (рерайт), тема домашние питомцы.
Источники для рерайта ищите сами, для каждой статьи нужно обработать не менее 5 источников (ссылки на них пришлите вместе со статьей).
Объем статьи не менее 5000 знаков с пробелами.
Конкретные названия тем вышлю в личку.
Бюджет: 150 руб. за статью.
Особых требований по уникальности текста нет, главное, чтобы:
- статья аккуратно собрана,
- переходы логичные;
- легко и интересно читалась.
Если используются какие-либо термины, их нужно расшифровывать.
Варианты оплаты: Яндекс деньги, РБК-мани
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