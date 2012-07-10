Написать тексты на сайт клининговой фирмы

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Завершен28 заявок244 просмотра

Собственно нужно 9 текстов под услуги клининговой компании, вот разбивка по ключам:

Каждый текст примерно по 1000 символов и с расчётом что там будет таблица с ценами.

1 текст

клининговая компания

клининговые компании калининграда

клининговые услуги

2 текст

уборка квартир

уборка квартир цены

3 текст

уборка помещений

4 текст

мойка окон

мытье окон

5 текст

чистка ковров

химчистка ковров в калининграде

химчистка ковров цена

химчистка ковровых покрытий

ковровая химчистка

химчистка ковров

6 текст

чистка диванов

химчистка мягкой мебели

7 текст

уборка дома

уборка дома цены

требуется уборка дома

8 текст

автомобиль химчистка

химчистку салона

химчистка салона автомобиля

химчистка цены

химчистка автомобиля цена

химчистка салона цены

химчистка салона автомобиля цены

химчистка авто

химчистка салона калининград

9 текст

чистка фасадов

мойка фасадов

От вас цена и сроки.

13 лет назад
gn0mix
Павел 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за работу, с учётом корректировок хорошие текста получились, не в первый и не в последний раз работаем думаю ;) рекомендую!
отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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