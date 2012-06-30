Требуется рерайт двух коротких статей (~ по 1400 знаков). Тема - кирпич-ракушняк. Указывайте пожалуйста стоимость.
Написание статьи
Написание СЕО статьи 2-2.5к текста, статья для сайта, категория мультфильмы.
Заявки фрилансеров
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