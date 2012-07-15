Простые статьи из цикла советы, краткие обзоры.

Требуется копирайт (не рерайт) статей из цикла советы, краткие обзоры.

Я даю тему и ключевые фразы (4–6 шт)

Объем не менее 1800 знаков б/п.

Писать нужно примерно 1-2 статьи в неделю (может и больше).

Работа не разовая, надеюсь на долгое сотрудничество.

Сроки написания — не критичны. Можно договориться о больших сроках 3–5 дней, иногда больше. Т.е написать можно в любое удобное и свободное время.

Для меня важна (очень) стоимость.

Буду просить написать тестовую статью.

Сразу отвечу на вопрос, тестовая статья будет оплачена, если конечно это будет вполне нормальный, читаемый копирайт. Картинки к статье не нужны.