60 статей для миралинкс, 2100 симв., ремонт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки182 просмотра

Написать нужно быстро, копирайт, 2100 сим б/п.

60 статей, рем-строй.

Оплата за статью - 50р, общая сумма - 3000 рублей.

Дам примеры и ТЗ.

13 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание рекламных статей

    Доброго дня. Нуждаюсь в услугах по написанию рекламных и презентационных текстов, текстов для СЕО. Рекламировать необходимо сайт с адалт-тематикой (сайт для взрослых). - Количество статей будет определено после выбора ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание 8 статей

    Добрый вечер. Задача - написать 8 статей на сайт на русском языке. Ключевые слова и слова для перелинковки в текст вписать в первоначальном виде, то есть на английском языке. Требования к статьям ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статьи (расследование, криминал)

    $100

    Есть необходимость предать огласке историю убийства молодой беременной девушки, предположительно любовником или женой любовника. Проблема в том что это состоятельная пара и следствие ведет себя очень странно: теряет улики, не приобщает показания свидетелей к делу... ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продающее письмо

    $50

    Требуется создание текста для продающего письма. Тема — Услуги по проектированию от отдельных сетей, квартир, ландшафта до нового строительства зданий и сооружений.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта медицинского центра

    Нужно наполнить сайт медицинского центра Разделы для наполнения: - Главная страница (тест для главной) - О центре (краткая информация о том, чем мы занимаемся) - Услуги и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статья на тему Шампунь для объема волос

    По материалам сайта lanzashop.ru, используя описания шампуней и других средств для придания объема (http://www.lanzashop.ru/category/isceljajushij-obem-healing-volume/), написать обзорную статью на тему "Шампунь для объема волос". Причем, это не должна быть рекламная статья, описывающая только продукцию LANZA, просто ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочный рерайт 5000 знаков

    $7

    Нужно как можно быстрее выполнить рерайт объемом 5000 знаков без пробелов. Бюджет - 200 рублей. Подробности исполнителю. Пишите, кто может приступить немедленно.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Придумать название

    $55

    Необходимо придумать название нового бренда, которое должно: 1. Отвечает описанным в Брифе задачам 2. Уникально. И соответствует позиционированию компании. 3. Охраноспособно 4. Проходит проверку по базам Федерального Института Патентной Собственности на ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад