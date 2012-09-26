Статья «Как правильно выбрать норковую шубу»

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Завершен36 заявок285 просмотров

Нужно написать статью на тему «Как правильно выбрать норковую шубу». Копирайт, либо очень хороший рерайт. Количество символов в районе 5000-7000.

13 лет назад
pivovarov
Стас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
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ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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