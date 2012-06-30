Описания для дизайна интерьеров по фото

Выдается список картинок. По ним вы должны писать короткие и уникальные описания. От 200 до 400 символов, и короткое описание от 40 до 120 символов. В целом на 1 дизайн интерьер нужно не более 520 символов. Оплата по факту.

Первая серия 54 дизайна (дальше больше). Писать нужно только по существу. Вода и бредотекст не пройдет.

1 дизайн = 35 центов.