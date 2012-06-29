Нужно написать статью на тему «Как правильно выбрать норковую шубу». Копирайт, либо очень хороший рерайт. Количество символов в районе 5000-7000.
Название для игровой социальной сети
Предлагаем принять участие в начальной стадии разработки новейшей и уникальной игровой социальной сети! Что же требуется от вас? Требуется нейминг для данного проекта. Совершенно уникальное название, отражающее суть и уникальность проекта, желательно, чтобы нейминг был гибкий, дабы его можно было сокращать, изменять, не теряя сути наименования и узнаваемость. Еще раз напоминаем, что это ИГРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Ждем ваших уникальных названий. Спаасибоза ваш труд!
Победитель конкурса
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