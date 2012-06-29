Общение на форумах

Нужно оставить около 100 сообщений на форумах. Один и тот же текст на каждые 5-6 форумов+рерайтить его на следующие 5-6 или написать новый на подобии. Для начала - тестовые 20 сообщений, пользователям с рейтингом - предоплата.

Оставляйте цены, сроки, сколько времени выделяете на работу в день.