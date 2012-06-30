Копирайтинг, описания казино\автоматов

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Закрыт9 заявок218 просмотров

Приветствую, уважаемые фрилансеры.

На нужен коприрайтер для написания статей на азартнгую тематику. Описания к покер-румам, игровым автоматам и казино. Предоставляю развернутое ТЗ со всей информацией. Плачу 1 $ за тысячу знаков. Человек нужен на _постоянное_ сотрудничество.

Написание статей
13 лет назад
RMGP
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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