4 текста по 1,5к знаков.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок237 просмотров

Нужно срочно написать 4 текста по 1500 знаков. Тексты нужно сделать сегодня, до 19:00 по Киеву.

13 лет назад
Anokalintik
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$9
1 день
Копаничук Наташа отличный исполнитель. Нужно было срочно написать сложные тексты, с чем Наталья успешно справилась. Тексты получил отличные, еще и раньше условленного срока.
Валентин прекрасный заказчик! Работала с ним всего пару часов, но получила массу удовольствия: моментальный выбор в исполнители после согласования, четкое ТЗ, моментальная оплата и положительный отзыв исполнителю. Буквально пара минут и все вопросы решены. Рекомендую Валентина Романенка всем грамотным исполнителям!

Заявки фрилансеров

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад