Статьи по автомобильным видеорегистраторам

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Закрыт9 заявок135 просмотров

Нужно техническое описание автомобильных видеорегистраторов. Интересует исполнитель, который "в теме".

Вводные абзацы около 300 знаков и основной текст для страницы 1000 знаков.

Пример:

http://www.bagazhnik-box.ru/avto-video-registratory.html?limit=20

сначала идет краткое описание товара.

далее идет основной текст в карточке товара:

http://www.bagazhnik-box.ru/avto-video-registratory/avr-dod-v660-detail.html

На данный момент нужно описание восьми девайсов

13 лет назад
Didie
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров