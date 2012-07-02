Требуются статьи (рерайт), тема домашние питомцы. Источники для рерайта ищите сами, для каждой статьи нужно обработать не менее 5 источников (ссылки на них пришлите вместе со статьей). Объем статьи ...
Статьи по автомобильным видеорегистраторам
Нужно техническое описание автомобильных видеорегистраторов. Интересует исполнитель, который "в теме".
Вводные абзацы около 300 знаков и основной текст для страницы 1000 знаков.
Пример:
http://www.bagazhnik-box.ru/avto-video-registratory.html?limit=20
сначала идет краткое описание товара.
далее идет основной текст в карточке товара:
http://www.bagazhnik-box.ru/avto-video-registratory/avr-dod-v660-detail.html
На данный момент нужно описание восьми девайсов
Заявки фрилансеров
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