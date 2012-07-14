Написать одну статью

Нужна статья одна количество символов 2000 - 2500

Тема: Энергетика (Только о Украине речь идет)

Статья должна иметь:

Логичное начало.

Средина должна быть описанная, суть описанного вначале раскрыта и понятна.

Логическое окончание плавно переходящее с середины в конец.

То есть просто перечисления фактов не проходит.

Предпочтение людям, которые понимают о чем речь.

Ключевые слова: Энергетика, Топливно энергетический комплекс Украины, Энергетика Украины.

Повтор слов. Энергетика не менее 5, Энергетика Украины 4, Топливно энергетический комплекс Украины 3 или 2.

Статья проверяется на уникальность.

Все предложения здесь.