Написать одну статью

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Завершен14 заявок260 просмотров

Нужна статья одна количество символов 2000 - 2500

Тема: Энергетика (Только о Украине речь идет)

Статья должна иметь:

Логичное начало.

Средина должна быть описанная, суть описанного вначале раскрыта и понятна.

Логическое окончание плавно переходящее с середины в конец.

То есть просто перечисления фактов не проходит.

Предпочтение людям, которые понимают о чем речь.

Ключевые слова: Энергетика, Топливно энергетический комплекс Украины, Энергетика Украины.

Повтор слов. Энергетика не менее 5, Энергетика Украины 4, Топливно энергетический комплекс Украины 3 или 2.

Статья проверяется на уникальность.

Все предложения здесь.

13 лет назад
alekfoto
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Все было написано; вместо одной статьи Наталья написала две, благодарен за понимание. Конечно используется только оплаченная статья.
Александр хороший ответственный и адекватный работодатель. Он четко изложил суть задания, конкретно предоставил условия и моментально провел оплату. Заказчик не только приятный в общении человек, но и ответственная личность. Рекомендую!

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nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад