Здравствуйте, уважаемые специалисты. Требуется человек для написания анкоров, чтобы стало понятнее привожу ниже пример. Пример: я даю Вам ключевое слово "акпп мерседес" для него нужно составить 10 таких анкоров ...
Написание статей про авиабилеты 12 шт.
Нужно написать 12 текстов про авиабилеты из Москвы в 4 города.
Есть 4 авиа маршрута:
Москва - Одесса
Москва - Минск
Москва - Мюнхен
Москва - Львов
По каждому маршруту 3 статьи. Одну пишите про конкретный маршрут, потом две как рерайт первой.
Пример статьи в приложении.
Читая пример, становится ясно, что статья конкретно про авиабилеты!, далее понимаем что про авиабилеты из Москвы в Прагу и плюс идет смежная тематика:
авиакомпании (наименования)
рейсы (номера рейсов, время вылета прилета, дни курсирования)
самолеты (модели)
аэропорты (наименования)
Можно писать про Прагу, но это должен быть текст про авиабилеты в Прагу, а не про достопримечательности Праги.
Если получится все хорошо, дальше пойдут еще другие города.
Выбранный исполнитель
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