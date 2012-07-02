Написание статей про авиабилеты 12 шт.

Нужно написать 12 текстов про авиабилеты из Москвы в 4 города.

Есть 4 авиа маршрута:

Москва - Одесса

Москва - Минск

Москва - Мюнхен

Москва - Львов

По каждому маршруту 3 статьи. Одну пишите про конкретный маршрут, потом две как рерайт первой.

Пример статьи в приложении.

Читая пример, становится ясно, что статья конкретно про авиабилеты!, далее понимаем что про авиабилеты из Москвы в Прагу и плюс идет смежная тематика:

авиакомпании (наименования)

рейсы (номера рейсов, время вылета прилета, дни курсирования)

самолеты (модели)

аэропорты (наименования)

Можно писать про Прагу, но это должен быть текст про авиабилеты в Прагу, а не про достопримечательности Праги.

Если получится все хорошо, дальше пойдут еще другие города.