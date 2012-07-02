Написание статей про авиабилеты 12 шт.

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Закрыт12 заявок227 просмотров

Нужно написать 12 текстов про авиабилеты из Москвы в 4 города.

Есть 4 авиа маршрута:

Москва - Одесса

Москва - Минск

Москва - Мюнхен

Москва - Львов

По каждому маршруту 3 статьи. Одну пишите про конкретный маршрут, потом две как рерайт первой.

Пример статьи в приложении.

Читая пример, становится ясно, что статья конкретно про авиабилеты!, далее понимаем что про авиабилеты из Москвы в Прагу и плюс идет смежная тематика:

авиакомпании (наименования)

рейсы (номера рейсов, время вылета прилета, дни курсирования)

самолеты (модели)

аэропорты (наименования)

Можно писать про Прагу, но это должен быть текст про авиабилеты в Прагу, а не про достопримечательности Праги.

Если получится все хорошо, дальше пойдут еще другие города.

Написание статей
13 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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