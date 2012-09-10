Нужны профессиональные статьи

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13 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
14 дней
Профессиональный исполнитель, все было сделано в лучшем виде без контроля с моей стороны, ответственно и очень высокого качества, очень доволен сотрудничеством.
Михаил - отличный заказчик, который предоставляет максимум свободы действий исполнителю и ценит качественный результат. Перед началом работы подробно объяснил все тонкости и детали проекта, благодаря чему не было необходимости в каких-либо правках. Очень довольна сотрудничеством с приятным человеком над интересным проектом:) Спасибо и успехов Вам в Ваших начинаниях:) С Уважением, Татьяна

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
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