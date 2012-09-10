Нужны профессиональные статьи

Михаил - отличный заказчик, который предоставляет максимум свободы действий исполнителю и ценит качественный результат. Перед началом работы подробно объяснил все тонкости и детали проекта, благодаря чему не было необходимости в каких-либо правках. Очень довольна сотрудничеством с приятным человеком над интересным проектом:) Спасибо и успехов Вам в Ваших начинаниях:) С Уважением, Татьяна