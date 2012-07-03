Написать по 2 предложения, учитывая имеющийся ключ

Мне необходимо написать так называемые околоссылочные предложения

Принцип простой:)

Я высылаю Вам Excel файл, в котором во 2й колонке будут стоять ключевые фразы

Необходимо в 1й и 3й колонках написать текст так, чтобы вся строка вместе была читабельной.

Сама работа простая. Вышлю пример.

По оплате — 4 цента за позицию

Для связи:

331-691-618 Татьяна

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