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Написать по 2 предложения, учитывая имеющийся ключ
Мне необходимо написать так называемые околоссылочные предложения
Принцип простой:)
Я высылаю Вам Excel файл, в котором во 2й колонке будут стоять ключевые фразы
Необходимо в 1й и 3й колонках написать текст так, чтобы вся строка вместе была читабельной.
Сама работа простая. Вышлю пример.
По оплате — 4 цента за позицию
Для связи:
331-691-618 Татьяна
Личка
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