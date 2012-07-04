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2 статьи
Итак, дамы и господа:
Требуется написать 2 статьи общим объемом не более 4000 збп.
Текст должен быть уникален, легок для восприятия, грамотен и не перегружен техническими деталями. Также просьба не лить много воды. Сроки — до завтрашнего вечера, стоимость — 50р/1000 збп максимум. При успешной сдаче проекта возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата - ЯД ил Вебмани (USD, по курсу на день сдачи).
Подробности — в личку. Заявки скрыты.
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