Рекомендую Артема как замечательного заказчика - ТЗ четко и точно описано, на все дополнительные вопросы даны полные ответы + достойная оплата за работу, причем, была произведена точно в обещанный срок. Благодарна за возможность сотрудничать и параллельно учиться у такого грамотного человека! Надеюсь, что еще будет возможность принять заказ у Артема!