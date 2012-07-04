2 статьи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок228 просмотров

Итак, дамы и господа:

Требуется написать 2 статьи общим объемом не более 4000 збп.

Текст должен быть уникален, легок для восприятия, грамотен и не перегружен техническими деталями. Также просьба не лить много воды. Сроки — до завтрашнего вечера, стоимость — 50р/1000 збп максимум. При успешной сдаче проекта возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата - ЯД ил Вебмани (USD, по курсу на день сдачи).

Подробности — в личку. Заявки скрыты.

13 лет назад
Ibragimow
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Наилучшие рекомендации. Пунктуальность, грамотность и серьезный подход, плюс, адекватная цена и четкое понимание ТЗ. О чем еще мечтать? Разве что о дальнейшем сотрудничестве. Искренние благодарности, Иляна!
Рекомендую Артема как замечательного заказчика - ТЗ четко и точно описано, на все дополнительные вопросы даны полные ответы + достойная оплата за работу, причем, была произведена точно в обещанный срок. Благодарна за возможность сотрудничать и параллельно учиться у такого грамотного человека! Надеюсь, что еще будет возможность принять заказ у Артема!

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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