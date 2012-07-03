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Статьи по теме духовные практики
Ищем авторов статей по темам "Духовность. Эзотерика. Духовные практики". Акцент на практики, помогающие достичь Просветления, духовной свободы. Рассмотрим Ваши предложения конкретных тем.
Оплата по договоренности.
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