Рерайт статей по тематике строительных материалов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок249 просмотров

Надо сделать осмысленный рерайт статей и любых других публикаций.

Темы:

Песок;

Щебень;

Грунт растительный;

Строительный мусор;

Песчано-гравийные смеси.

Обьем 1-2к символов на каждую тему.

Каждая тема-подраздел услуги и должна быть обьемом 1 страница на сайте,поэтому текст должен быть сжатым и полезным для пользователя.

Текст должен содержать общую информацию,довольно простым для понимания(без теории).

Выбор материала на выбор исполнителя.

Будем рады предложениям.

13 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Хорошо выполнили рерайт,подобрала самостоятельно публикации. Понравилось работа,без замечаний.Качественно и недорого. Спасибо.
Приятный в общении заказчик, который, к тому же отличается еще и страстью к быстрой и своевременной оплате работы. Главное - четко определяет цель и способы ее достижения, предоставляя максимально подробное ТЗ и оперативно отвечая на вопросы.

Заявки фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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