Рерайт - постоянные заказы.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен36 заявок443 просмотра

Ищу человека, который будет способен:

1. Найти статью. Сделать качественный рерайт.

2. В неделю готовый выполнить примерно 10 статей. Иногда больше, иногда меньше.

3. Срок - максимум 2 суток. Буду давать порциями. По 2-5 статей.

В настоящий момент требуется рерайт 7,5 килознаков.

Будете делать качественно и в срок - получите в моем лице постоянный источник дохода.

13 лет назад
vladd
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$8
2 дня
Качественный рерайт + подбор фото. Доволен.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Выполнил задачу качественно и в срок. Надеюсь в дальнейшем будем плодотворно сотрудничать.
Очень ответственный заказчик! Четко поставленное задание и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать название мотосалона

    $50

    Требуется дописать полное название для мотосалона, занимающегося продажей мототехники (квадроциклы, снегоходы, водные мотоциклы, мопеды и т.п.) и аксессуаров, а так же её сервисным обслуживанием, тюнингом и прокатом. Образец: Лаборатория фирменного стиля «Сигал» ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт реферата по ракетной технике

    необходимо сделать рерайт 17 страниц аспирантского реферата Предмет: ракетная техника Срoк сдачи: 08–07–2012 Заголовки подпунктов не изменять. Раздел «Список сокращений» не изменять. реферат прикреплен. интересует цена ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 статьи

    $50

    Итак, дамы и господа: Требуется написать 2 статьи общим объемом не более 4000 збп. Текст должен быть уникален, легок для восприятия, грамотен и не перегружен техническими деталями. Также просьба ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи медицинской тематики (дети, беременность)

    Ищем авторов статей (копирайт) на медицинскую тематику: - заболевания маленьких деток; - заболевания мамы до/во время/после беременности. Можно брать любую тему, которой нет на сайте и в которой ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать по 2 предложения, учитывая имеющийся ключ

    $50

    Мне необходимо написать так называемые околоссылочные предложения Принцип простой:) Я высылаю Вам Excel файл, в котором во 2й колонке будут стоять ключевые фразы Необходимо в 1й и 3й колонках написать ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзоры игр/статьи про игры

    Нужны обзоры игр и статьи про игры для сайта luchshieigry.ru Объём обзора примерно 2К, названия игр я дам сам. Требования - обзор должен быть уникальным, описывать, что из себя представляет игра, чем она интересна, ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание анкоров

    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Требуется человек для написания анкоров, чтобы стало понятнее привожу ниже пример. Пример: я даю Вам ключевое слово "акпп мерседес" для него нужно составить 10 таких анкоров ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать одну статью

    Нужна статья одна количество символов 2000 - 2500 Тема: Энергетика (Только о Украине речь идет) Статья должна иметь: Логичное начало. Средина должна быть описанная, суть описанного вначале раскрыта и понятна. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад