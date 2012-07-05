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Рерайт - постоянные заказы.
Ищу человека, который будет способен:
1. Найти статью. Сделать качественный рерайт.
2. В неделю готовый выполнить примерно 10 статей. Иногда больше, иногда меньше.
3. Срок - максимум 2 суток. Буду давать порциями. По 2-5 статей.
В настоящий момент требуется рерайт 7,5 килознаков.
Будете делать качественно и в срок - получите в моем лице постоянный источник дохода.
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