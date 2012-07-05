Написание "новостей" для интернет-магазина

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Завершен23 заявки245 просмотров

Интернет-магазин нуждается в специалисте по созданию новостей/мини-обзоров на оборудование для сайта.

В новости должна содержится информация о новом товаре в каталоге интернет-магазина. Текст порядка 1500–3000 знаков. Функциональные особенности, область применения, характеристики товара и т.д. должны быть описаны «своими» словами с уклоном в технический стиль изложения.

Пример желаемого результата можно посмотреть во вложении.

Жду Ваших предложений и расценок за работу.

13 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работой с данным фрилансером очень доволен! Выполняет работу в срок, нареканий никаких! С удовольствием продолжаю сотрудничество!
Сергей - отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$30
7 дней
Начатым сотрудничеством с Еленой очень доволен. Елена проявила себя как отличный специалист в своем деле, моментальное исполнение, и качество выполненной работы на высоте. Спасибо! Продолжаем работать!
Сергей очень ответственный заказчик: ясное и конкретное задание, толковый подход. Рекомендую всем к сотрудничеству и сама буду очень стараться!

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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