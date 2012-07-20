Написание текстов по тематике кровля

Требуется райтер для написания уникальных текстов для сайта (на данный момент) по тематике кровля и фасады!

Требования:

- начальные знания seo, то есть умение писать тексты заточенные под определенные запросы или группы запросов при это текст должен быть для пользователя

- тексты должны быть форматированными, а не просто полотно текста!

- умение и желание разбираться в различных тематиках

- умение писать тексты с изюминкой например http://www.cargo-avto.ru/clients/package-shop/price/instrument/molotok.html

- оперативное выполнение работ (не более 2 суток)

- грамотность

Планируется долгосрочное сотрудничество, так как сам занимаюсь продвижением сайтов, и есть проекты где постоянно нужно наполнение!

Просьба сразу писать стоимость работ!