Написание текстов по тематике кровля

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Завершен23 заявки240 просмотров

Требуется райтер для написания уникальных текстов для сайта (на данный момент) по тематике кровля и фасады!

Требования:

- начальные знания seo, то есть умение писать тексты заточенные под определенные запросы или группы запросов при это текст должен быть для пользователя

- тексты должны быть форматированными, а не просто полотно текста!

- умение и желание разбираться в различных тематиках

- умение писать тексты с изюминкой например http://www.cargo-avto.ru/clients/package-shop/price/instrument/molotok.html

- оперативное выполнение работ (не более 2 суток)

- грамотность

Планируется долгосрочное сотрудничество, так как сам занимаюсь продвижением сайтов, и есть проекты где постоянно нужно наполнение!

Просьба сразу писать стоимость работ!

13 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$8
2 дня
Очень приятно работать в Мариной! Задания выполняются раньше намеченного срока, четко выполняются все замечания. Марина хорошо разбирается в любых тематиках! Рекомендую к сотрудничеству!
Все в порядке. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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